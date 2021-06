آسڑیلیا کے بعد ایک اور ملک نے پاکستانی آم درآمد کرنے کی منطوری دیدی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )مشیر تجارت رزاق داؤد کے مطابق آسڑیلیا کے بعد جاپان نے بھی پاکستانی آم درآمد کرنے کی اجازت دیدی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔جاپان کی طرف سے پاکستان میں موجود ایک پروسیسنگ پلانٹ کو آم درآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس سے قبل آسڑیلیا نے دو پروسیسنگ پلانٹس کو آم درآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔آم کے سیزن میں دونوں ملکوں کی جانب سے درآمد کی اجازت سے پاکستانی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا۔

I am glad to share that after Australia, now Japan has also allowed one mango export facility of Pakistan, Roomi Foods Vapour heat treatment plant, has been approved by Japanese Authorities for export of Mangoes from Pakistan.