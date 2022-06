"ضمانت ختم ہوتے ہی عمران خان کی سیکیورٹی ہی انہیں گرفتار کرلے گی" رانا ثناء اللہ کی دھمکی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کا کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ضمانت کی مدت ختم ہوتے ہی ان کی سیکیورٹی ہی انہیں گرفتار کرلے گی۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے اور یہی سیکیورٹی 25 جون کو ان کی ضمانت ختم ہونے پر انہیں گرفتار کرلے گی۔ یہ دو درجن سے زائد مقدمات میں نامزد ہیں جن میں ہنگامہ آرائی ، تشدد اور وفاق پر مسلح حملے شامل ہیں۔

رانا ثناء اللہ نے سوال اٹھایا کہ جمہوریت میں ایک ایسا شخص پارٹی کا چیئرمین کیسے ہوسکتا ہے جس کا ایجنڈا خطرناک ہو اور وہ جمہوری اور اخلاقی اقدار کی قدر نہ کرتا ہو؟ یہ اپنے مخالفین کو غدار اور یزید تک قرار دیتا ہے، اب وقت آگیا ہے کہ پوری قوم کو اس کا اصل چہرہ دکھایا جائے۔

How can a person having mischievous agendas and complete disregard for moral and democratic values head a political party in a democratic system? He even stamps his opponents as traitors and Yazeed. It’s a moment of reflection for the whole nation. (2/2)