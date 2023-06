تحریک انصاف کے وفد کی امریکی کانگریس مین گریگ کیسار سےملاقات ، کن معاملات پر مدد طلب کی ، اہم ویڈیو سامنے آ گئی

آسٹن ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) امریکہ کے شہر آسٹن میں تحریک انصاف کے وفد نے امریکی کانگریس مین گریگ کیسار سے ملاقات کی ہے ۔ اس ملاقات میں کن معاملات پر مدد طلب کی گئی اس حوالے سے اہم ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے ۔"جیو نیوز " کے مطابق امریکہ میں پی ٹی آئی کے رہنما پاکستان کی فوجی امداد انسانی حقوق سے مشروط کرانے کے لیے بھی سرگرم ہوگئے ہیں۔پی ٹی آئی امریکا کے رہنماؤں نےکانگریس مین گریگ کیسار سے امریکی کانگریس میں پاکستان سے متعلق قرار داد لانےاور فوجی امداد انسانی حقوق سے مشروط کرانےکے لیے بھی مدد مانگی۔ تحریک انصاف کے صدر عاطف خان نے وفد کے ہمراہ گریگ کیسار سے ملاقات کی۔ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی کے فوکل پرسن برائے امریکا سجاد برکی بھی موجود تھے جنہوں نے اس ملاقات اور بات چیت کی ویڈیو اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر شیئر بھی کی ہے۔

Thanks Tariq Majeed for hosting Congressman Greg Casar. He pledged his support for democracy, human rights and rule of law in Pakistan. He is co sponsoring a bill to tie Military aid to human rights conditions in a country. ⁦@PTIofficial⁩. @ptiusaofficial ⁦@MoeedNj⁩ pic.twitter.com/zdU3Ro4oz4