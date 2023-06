مداح نے شادی کے کارڈ پر 'دھونی' کی تصویر چھپوادی، تصویر وائرل

نئی دہلی (ویب ڈیسک) حال ہی میں انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کی ٹرافی اپنے نام کرنے والی ٹیم چنئی سپر کنگز کے کپتان مہندرا سنگھ دھونی کے مداح نے اپنی شادی کے کارڈ پر ان کی تصویر ہی پرنٹ کروادی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ کے گاؤں کونڈکیل سے تعلق رکھنے والے دیپک پٹیل نے اپنی شادی کے کارڈ کے دونوں طرف ناصرف ایم ایس دھونی کی تصویر چھپوائی بلکہ ان کا مشہور جرسی نمبر 7 بھی لکھوایا۔اس کے علاوہ دیپک نے دھونی کا مقبول لقب 'تھالا' بھی لکھا جس کا مطلب 'رہنما' ہوتا ہے۔

A fan from chhattisgarh printed @MSDhoni's picture on his wedding card! ???? pic.twitter.com/94xXOXeIAc