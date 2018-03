مارچ اور کوئک مارچ

ٹی وی چینلوں پر بیٹھے سقراطوں، بقراطوں اور افلاطونوں نے کئی مہینوں سے کان کھائے ہوئے تھے کہ سینیٹ کے الیکشن سے پہلے کچھ ہو جائے گا، حکومت چلی جائے گی، سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، دو یا تین سال کے لئے ٹیکنو کریٹ حکومت بن جائے گی، اور نہ جانے کیا کیا۔

کچھ نہیں ہوا، سینیٹ کے الیکشن خیریت سے ہو گئے اور مسلم لیگ نواز کی اکثریت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی،ایوان بالا میں پہلے 26 سینیٹر مسلم لیگ نواز کے تھے،اب ان کی تعداد بڑھ کر34 ہو گئی ہے۔

ان ہانکوں کی کریڈیبلٹی کا جنازہ تو نکلا ہی لیکن ساتھ ہی غیر جمہوری طاقتوں کے ارادوں کا کوئک مارچ بھی ہو گیا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی... لیکن.

کسی کی خواہش سے کیا ہوتا ہے،اصل حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان نے سویلین بالادستی کی طرف ایک قدم اور بڑھادیا ہے۔ مارچ...... مجھے ہمیشہ ہی لگا کہ مارچ کے مہنیہ میں کچھ خاص ہے، خاص ایسا کہ کوئی بڑا بت ٹوٹ جائے، اپنے آپ کو ناقابلِ تسخیر سمجھنے والا ڈھے جائے یا پورا منظرنامہ ہی اوپر نیچے ہو جائے۔

مارچ میں کوئک مارچ کی بات 1977 میں سب سے پہلے جاوید ہاشمی سے سنی، غور کیا تو پتہ چلا کہ ہماری تاریخ میں واقعی مارچ میں ہی سب سے زیادہ کوئک مارچ شروع ہوئے۔

ایک دفعہ پھر مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے،2018 کا مارچ، بت شکن مارچ.... کہ ہماری تاریخ کے بڑے بڑے بت اسی مہینے میں ٹوٹے، اہم ترین فیصلے اور واقعات بھی مارچ میں رونما ہوئے، پاکستان بننے سے پہلے بھی اور آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی۔

اس سال کا مارچ اس لحاظ سے اہم ہے کہ پارلیمان کی بالادستی کی جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ چوہدری رحمت علی کا کتابچہ تھا Now or Never ۔ پاکستان میں پارلیمان کو بالادست ہونا ہی ہونا ہے، جلد یا بدیر، لہذا یہ Now or Later تو ہو سکتاہے لیکن Neverوالی کوئی بات نہیں۔ پارلیمان کی بالادستی اور عوام کے ووٹ کی حرمت کی حفاظت کے لئے میاں نواز شریف سینہ تان کر کھڑے کیا ہوئے کہ لاکھوں لوگ بھی ان کے ساتھ سینہ سپر ہو گئے۔

غیر جمہوری طاقتوں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کے خاتمہ کا کوئک مارچ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی مہینے میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف احتساب عدالت میں چلنے والے کیس کا فیصلہ متوقع ہے لیکن اس فیصلہ سے پہلے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز نے سینٹ کے الیکشن میں بھاری کامیابی حاصل کر لی ہے۔

سپریم کورٹ کے 28 جولائی والے فیصلے کے بعد میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ بیل کو سینگوں سے پکڑا جائے، انہیں اپنی کوشش میں لاکھوں کروڑوں عوام کی طرف سے بہت جوش و خروش مل رہا ہے جو اپنے ووٹ کی عزت چاہتے ہیں۔میاں صاحب کے بڑے سیاسی مخالفین چوہدری برادران کے شہر گجرات کے عوام نے کمال ہی کر دیا ہے۔

چھوٹے چودھری ڈکٹیٹر مشرف کے لئے کہا کرتے تھے کہ وہ انہیں دس مرتبہ وردی میں صدر منتخب کرائیں گے لیکن ایک بار بھی نہ کرا سکے۔ گجرات کے عوام نے اس پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کے خلاف حتمی فیصلہ دے دیا ہے۔

مارچ میں ہونے والے کوئک مارچوں کا سوچتے ہوئے میرا دھیان 41 سال پہلے 1977 کے مارچ کی طرف چلا گیا۔ 7 مارچ کو قومی اور 10 مارچ کو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہونے جا رہے تھے۔

اس وقت کے طاقتور وزیر اعظم نے وقت سے ڈیڑھ سال پہلے الیکشن کا اعلان کیا تو اس لئے تھا کہ ان کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اتنی مضبوط ہے کہ وہ آرام سے الیکشن جیت کر وزارتِ عظمی کے پانچ سال اور پکے کر لیں گے،لیکن نہ انہوں نے سوچا تھا اور شائد کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اپوزیشن ایک اتحاد بنا کر سخت مقابلہ کرے گی۔

نو جماعتوں پر مشتمل پاکستان قومی اتحاد کے جلسے بہت بڑے ہو رہے تھے اور جلسوں میں نعرہ لگتا تھا .....سات مارچ دس مارچ، مسٹر بھٹو کوئک مارچ۔ پہلے قومی اسمبلی کاالیکشن ہوا جس میں پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے فاتح قرار دیا گیا لیکن پاکستان قومی اتحاد نے دھاندلی کا الزام لگا کر صوبائی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا اور پھر تحریک شروع ہو گئی ۔

مارچ میں شروع ہونے والی تحریک کا اختتام جولائی کے مہینہ میں مارشل لاء لگنے پر ہوا،بعد میں ذوالفقار علی بھٹو ایک سیاسی مخالف کے قتل کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دئیے گئے اور ہماری سیاست کا ایک اہم باب ختم ہوا۔



پاکستان میں سیاسی اتار چڑھاؤ اور تحاریک کے حوالہ سے مارچ کی ایک منفرد تاریخ رہی ہے اور یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ جتنے چن مارچ میں چڑھے اتنے کسی اور مہینہ میں نہیں۔

آزادی سے قبل کے اہم ترین واقعات میں سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات تھے جو انہوں نے 9 مارچ 1929 کو پیش کئے تھے۔ مسلمان ان نکات سے پہلے کانگریس کے زیر تسلط تھے، قائد اعظم نے پہلی دفعہ کانگریسی بیل کو سینگوں سے پکڑا اور مسلمانوں کو اپنے حقوق کا ادراک کرایا۔

اس کے گیارہ سال بعد وہ وقت آیا جب قراردادِ لاہور جسے اب قراردادِ پاکستان کہا جاتا ہے 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں پیش کی گئی اور اس کے بعد صرف سات سال کی جدوجہد کے نتیجہ میں پاکستان حاصل کر لیا گیا اور برطانیہ کی غلامی کا کوئک مارچ ہوا۔

آزادی حاصل کرنے کے بعد منزل کا تعین کرنے کے لئے قراردادِ مقاصد 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی،قراردادِ مقاصد نے بے سمتی کا کوئک مارچ کیا اور ہمیشہ کے لئے پاکستان کی منزل کا تعین ہو گیا۔

یہ بدقسمتی ہے کہ شروع کے سالوں سے ہی پاکستان میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والوں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ راولپنڈی سازش کیس 9 مارچ 1951 کو منظر عام پر آیا۔اس کے بعدختم نبوت کے مسئلہ پر فسادات بھی ہوئے جس کے نتیجہ میں 6 مارچ 1953 کو لاہور میں مارشل لا لگا اور دو ماہ بعد مولانا مودودی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت بھی سنائی گئی لیکن عوامی غضب کے سامنے فوجی حکام اس پر عمل نہ کر سکے اور انہیں ان بڑے لیڈروں کو رہا کرنا پڑا۔ دیکھا جائے تو پاکستان میں قادیانیت کا کوئک مارچ جو مارچ 1953 میں شروع ہوا تھا، 1974 میں منطقی انجام کو پہنچا جب ایک آئینی ترمیم کے ذریعہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔



مشرقی پاکستان کے الیکشن 8 سے 12 مارچ 1954 کو ہوئے، اپوزیشن نے کلین سویپ کیا تو حکومتِ وقت نے نتیجہ ہی نہیں مانا بلکہ الٹا وہاں سخت اقدامات کرنے شروع کر دئیے جس سے حالات اور زیادہ بگاڑ کی طرف گئے۔

مشرقی پاکستان کے انتخابات کروڑوں عوام کی طرف سے غیر جمہوری طاقتوں کے خلاف پہلا بڑا ردِ عمل تھا۔ مارچ 1954 میں شروع ہونے والا کوئک مارچ رد عمل اب بھی جاری ہے اور سینیٹ کے حالیہ انتخابات قوم کو منزل کے اور قریب لے آئے ہیں۔

پاکستا ن کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 میں نافذ ہوا جس کے بعد پاکستان، برطانوی ڈومینین سے جمہوریہ پاکستان بنا، گویا سرکار برطانیہ کا حتمی کوئک مارچ ہوا۔

پاکستان کا دوسرا آئین فیلڈ مارشل ایوب خان نے یکم مارچ 1962 کو پیش کیا لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ تاریخ یہ ہے کہ پاکستان میں چلنے والی تمام بڑی تحریکوں میں بھی مارچ کا مہینہ اہم ہے۔

پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف زبردست تحریک چلی جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا اور بالآخر استعفی دے کر ہی اس کی جان چھوٹی۔ یہ تحریک مارچ 1969 میں منطقی انجام تک پہنچی لیکن اس سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ جنرل یحی خان نے 25 مارچ 1969 کو دوبارہ مارشل لاء لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔اس نے 1970 میں الیکشن کرائے لیکن جیتنے والے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دینے میں ٹال مٹول سے کام لیا اور 2 مارچ1971 کو ڈھاکہ میں ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا جس کے بعد 25 مارچ کو مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی.... اور بالآخر ہمارا مشرقی بازو الگ ہو گیا، گویا ہمارے اپنوں کی ناسمجھی کی وجہ سے آدھے سے زائد پاکستان کا کوئک مارچ شروع ہوا۔

اگر اس وقت فوجی آپریشن کی بجائے اقتدار کی منتقلی کی جاتی تو پاکستان ٹوٹنے سے بچ جاتا اور آج متحد ہوتا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے پاس باقی بچے ہوئے مغربی پاکستان کا اقتدار آ گیا۔

ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف تحریک نظام مصطفی مارچ 1977 میں شروع ہوئی جس کے نتیجہ میں سویلین آمریت کا خاتمہ ہوا لیکن ملک مارشل لاء کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے آٹھ سالہ بے نام اور بے مقصد مارشل لاء کا خاتمہ عدلیہ بحالی تحریک سے شروع ہوا۔ جنرل مشرف نے طاقت کے نشہ میں 7 مارچ 2007 کو چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چوہدری سے زبردستی استعفیٰ مانگا تو پورا ملک سراپا احتجاج بن گیا۔

جولائی میں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کو بحال کیا لیکن نومبر میں فوجی ڈکٹیٹر نے ایمرجنسی کے نام پر ایک اور مارشل لاء لگا کر اپنا آخری وار کیا۔ اس کے بعد انتخابات ہوئے اور ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے عدلیہ بحالی میں ٹال مٹول سے کام لیا جس پر اپوزیشن لیڈر میاں نواز شریف نے چیف جسٹس افتخار چوہدری اور عدلیہ کی بحالی کا فیصلہ کن لانگ 16 مارچ2009 کو کیا اور عدلیہ بحال کروائی۔

عدلیہ کی بحالی مارشل لائی پی سی او ججوں کا کوئک مارچ تھا۔ احتساب عدالت سے پانامہ کیس کا جو بھی فیصلہ آئے، میاں نواز شریف بری ہو جائیں یا انہیں سزا سنا دی جائے، انہوں نے بیل کو سینگوں سے پکڑ لیا ہے جس کا آخری منظر نامہ غیر جمہوری طاقتوں کا کوئک مارچ ہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔

جاوید ہاشمی اب بھی ہمارے درمیان ہیں اور ان سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کہ مارچ میں کوئک مارچ شروع ہوتا ہے کیونکہ ہماری تاریخ میں یہ مہینہ ہی بت شکن ہے۔ موجودہ سیاسی حالات میاں نواز شریف ، جمہوریت اور سویلین بالادستی کے لئے win-win situation ہیں۔

