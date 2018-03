” احتساب عدالت میں نواز شریف کا مقدمہ سننے والے جج بشیر کی بیٹی کو میں جانتا ہوں، ساری کلاس کے سامنے وہ دھڑلے سے کہتی ہے کہ بابا کہتے ہیں نواز شریف ۔۔۔ “ سوشل میڈیا پر شہری نے ایسی بات کہہ دی کہ ہر کسی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت کرنے والے جج محمد بشیر کی ذات ان دنوں توسیع کی سفارش کے باعث میڈیا پر زیر بحث ہے اور اس بات پر تبصرے کیے جارہے ہیں کہ انہیں مزید 3 سال کی توسیع ملنی چاہیے یا نہیں ۔ ایک طرف توشریف خاندان کے خلاف کیسز اور جج محمد بشیر کی ذات زیر بحث ہے تو دوسری جانب جج محمد بشیر کی مبینہ بیٹی کی بھی انٹری ہوچکی ہے۔

ٹوئٹر پر ایک صارف لیاقت حسین نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کو دوسری بار ملنے والی توسیع کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اینکر پرسن رابعہ انعم بتاتی ہیں کہ جج محمد بشیر کو 2012 میں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تعینات کیا گیا جس کے بعد انہیں مدت پوری ہونے پر مزید تین سال کی توسیع دے دی گئی اور اب ایک بار پھر ان کی توسیع کی سفارش کی گئی ہے۔ دوسری جانب احتساب عدالت نمبر 2 کے جج کے نثار بیگ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد واپس لاہور ہائی کورٹ جا چکے ہیں لیکن کئی مہینے گزرنے کے باوجود یہاں کوئی جج تعینات نہیں کیا گیا ۔

اینکرپرسن نے مزید بتایا کہ جج محمد بشیر انتہائی ہائی پروفائل کیسز کی سماعت کرتے رہے ہیں ، وہ نہ صرف شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز کی سماعت کر رہے ہیں بلکہ اس سے قبل وہ آصف زرداری، راجہ پرویز اشرف سمیت انتہائی ہائی پروفائل کیسز سن چکے ہیں۔

Judge Bashir will get third tenure in violation of NAB Law

جج بشیرکی2012میں تقرری ہوئی(نیب قانون کےمطابق نیب جج3سال سےزیادہ عرصہ کےلیےتعینات نہیں کیاجاسکتا)جج بشیرکو2012سے2021تک تیسری توسیع مل رہی ہےکیونکہ یہ خفیہ طاقتوں کاکارندہ ہےزرداری کےکیس اڑادیےشریف کوسزادلوائی جارہی ہے pic.twitter.com/7Pm57VTGKm