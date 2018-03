ڈریسنگ روم میں آسٹریلوی اور جنوبی افریقی کرکٹرز ڈیوڈ وارنر اور کوینٹن ڈی کوک کی شدید لڑائی، سی سی سی فوٹیج لیک ہو گئی، سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا

ڈربن (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز چائے کے وقف پر ڈریسنگ روم جاتے ہوئے آسٹریلوی ٹیم کے نائب کپتان ڈیوڈ وارنر اور جنوبی افریقی وکٹ کیپر بلے باز کوینٹن ڈی کوک کے درمیان لڑائی ہو گئی جس کی سی سی فوٹیج بھی لیک ہو گئی ہے۔

ڈربن کے کنگز میڈ سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ کے چوتھے روز چائے کے وقف پر کھلاڑی جب ڈریسنگ روم جانے والی سرنگ سے گزر کر سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو دونوں کھلاڑیوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جس پر آسٹریلوی کھلاڑیوں نے ڈیوڈ وارنر کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور اپنے ساتھ لے گئے۔



اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان میچ کے انتہائی سنسنی خیز سیشن ہوئے اور اے بی ڈویلیئرز کے رن آﺅٹ پر ڈیوڈ وارنر کو شدید غصیلے انداز میں جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا جس دوران غالباً انہوں نے گالیاں بھی دیں۔

اس انداز پر کئی سابق کھلاڑیوں کی جانب سے وارنر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان یہ میچ کرکٹ سے زیادہ جذبات کا مقابلہ بن چکا ہے۔



ویڈیو میں ڈیوڈ وارنر کو غصیلے انداز میں کونیٹن ڈی کوک کو کچھ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جو چائے کا وقفہ ہونے پر آسٹریلوی کھلاڑیوں کیساتھ ہی ڈریسنگ روم روانہ ہوئے۔ عثمان خواجہ ڈیوڈ وارنر کو بڑی مشکل سے سنبھالتے ہیں اور ناکامی پر ٹم پین بھی ان کی مدد کیلئے آن پہنچتے ہیں۔



دونوں کے درمیان ہونے والے اس جھگڑے کی وجہ تو تاحال معلوم نہیں ہو سکی جبکہ یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیسے لیک ہوئی۔ کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ کھلایوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے سے آگاہ ہیں اور تحقیقات کے ذریعے حقائق معلوم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد ہی مزید کچھ کہا جائے گا۔

