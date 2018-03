ڈیرین سیمی اور ثناءبچہ کی تصویر کے بعد دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو نے سوشل میڈیا صارفین کو ”پاگل“ کر دیا، دونوں نے کیا بات کی اور پھر صارفین نے کیا کہا؟ انٹرنیٹ پر تہلکہ مچ گیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے دوران پشاور زلمی کے کپتان ڈیرین سیمی اور ثناءبچہ کی تصویر منظرعام پر آئی تو سوشل میڈیا پر تہلکہ برپا ہو گیا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔لاہور قلندرز کی مسلسل شکست کے بعد فواد رانا کا پہلا انٹرویو، عمر اکمل کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ جان کروہ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے

بہت سے صارفین نے اس تصویر کو پسند کیا لیکن کئی صارفین نے ثناءبچہ کی ڈیرین سیمی کیساتھ بے تکلفی مسلمان خاتون ہو کر عیسائی شخص کے اتنے قریب کھڑے ہونے پر تنقید بھی کی۔



اس تصویر کے بعد ثناءبچہ اور ڈیرین سیمی کے درمیان ہونے والی ایسی گفتگو بھی منظرعام پر آ گئی ہے جس نے سوشل میڈیا صارفین کو ایک مرتبہ پھر ’پاگل‘ کر دیا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں مصروف ہے۔

ثناءبچہ نے پشاور زلمی کے میچ سے پہلے اپنی ایک تصویر لی جس میں انہوں نے چہرے کا ’پاﺅٹ‘ بنا رکھا تھا اور اسے ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”پشاور زلمی کیلئے نیک خواہشات!!! جیت تمہارا مقدر بنے۔۔۔ گو زلمی!!!!“



اس تصویر پر مداحوں نے ردعمل تو دیا ہی لیکن کپتان ڈیرین سیمی بھی جواب دئیے بغیر نہ رہ سکے اور لکھا ” اب آپ نے ہر میچ سے پہلے یہ کرتے رہنا ہے“

Now u gotta keep on doing that before games — Daren Sammy (@darensammy88) March 3, 2018



دونوں کے درمیان صرف یہ دو جملے سوشل میڈیا صارفین کو ناگوار گزرے جنہوں نے خوب بھڑاس نکالی اور کمنٹس میں ڈیرین سیمی اور ثناءبچہ کی تصاویر بھی لگا دیں جبکہ کئی صارفین اپنے جذبات کا اظہار کرنے کیلئے اخلاقیات کی تمام حدیں ہی پار کر گئے۔

بخت نامی صارف نے سیمی اور ثناءبچہ کی تصویر کیساتھ ڈیرین سیمی کی انجری والی تصویر لگاتے ہوئے لکھا ”جوڑوں میں درد کی وجوہات۔۔۔“



ہادی یاسمین کو ثناءبچہ کی تصویر پسند نہ آئی جس نے لکھا ”بدصورتی اپنے عروج پر“

Ugliless at its peak — Hadeea Yasmin (@Hadeea) March 3, 2018

ہارون آفریدی نے لکھا ”تم سمجھتی ہو کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو؟ ہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہا“

U think u looking pretty lol — Haroon Afridi Official (@Haroon_Afridi81) March 3, 2018

بہروز زاہد نے لکھا ”چوسا آم“

Choosa Aam ???????? — Behroz Zahid Hussain (@BehrozZahid) March 3, 2018

فہد عباس نے بھی کچھ ایسا ہی تبصرہ کیا ”چوسا ہوا آم“

Choosa hoa aam — Fahad Abbas (@FahadSipraPTI) March 3, 2018

احمد جان نے لکھا ”میں صرف فواد رانا صاحب کی وجہ سے لاہور قلندرز کو سپورٹ کر رہا ہوں۔۔۔ لاہور قلندرز کی ہر شکست کے بعد رانا فواد کو غمگین دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔۔۔ میڈم ایسی ٹویٹس نہ کریں، رانا صاحب کی آہ لگے گی آپ کو“

I m supporting #LQ just because of Rana Fawad Sahab .. So sad to seeing him sad after lahore's every defeat ... Mam Aise tweets Na kare Rana Sahab Ki Aaah lagegi apko ???????????? — Ahmed Jan (@SardarAhmedJan) March 3, 2018

عائشہ نے لکھا ”اتنی فضول تصویر لگانے کی وجہ“

Itniii fazool picc lgaane ki waja???? — Me Aash (@ashiimoon) March 3, 2018

وولف نامی صارف نے لکھا ”اس عمر میں بھی ایسا منہ بنانا بڑی بات ہے۔۔۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم میں اب بھی جذبہ ہے“

Is umar men bhi aisa mun banna bari baat hai... I can see you still have it in you... I mean that passion ???????? — WOLF™️ (@thepakwolf) March 4, 2018

علی شعیب نے لکھا ”اپنی شکل ویکھ تے اپنے کم ویکھ“

آپنی شکل ویکھ تے اپنے کام ویکھ???????????? — شعیبی دیپوکےوالا (@alishoaib00007) March 4, 2018

تسلیم انور نے لکھا ”جب نام کے ساتھ بچہ لگا ہے تو پھر اچھے بھلے چہرے کا ’بچہ‘ کیوں بنایا ہوا ہے“

Jab naam k sath bucha laga ha tu phr achy bhaly face ka bucha kyun banaya howa ha. ???????????? — Tasleem Anwar (@anwar_tasleem) March 4, 2018

عثمان یوسف نے لکھا ”ہاہاہاہاہا۔۔۔ پشاور سے مفت میں منشیات ملتی ہوں گی“

Hahaaaaa pashawar sa free drugs milti hoon gi ???????????????????? — usman yousaf (@usmanyousef) March 4, 2018

شائز خان نے لکھا ”آپ کا چہرہ بہت ہی خوبصورت ہے برائے مہربانی اس طرح کے پوز بنا کر اسے مزاحیہ مت بنایا کریں“