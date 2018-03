”اس نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی۔۔۔“ ڈیوڈ وارنر اور کوینٹن ڈی کوک میں ہونے والی شدید لڑائی کی وجہ سامنے آ گئی، کوینٹن ڈی کوک نے وارنر کی بیوی سے متعلق کیا شرمناک بات کی تھی؟ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا

ڈربن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز چائے کے وقفے پر ڈریسنگ روم جاتے ہوئے آسٹریلوی کھلاڑی ڈیوڈ وارنر اور جنوبی افریقی کھلاڑی کوینٹن ڈی کوک کے درمیان شدید جھگڑے کی سی سی ٹی وی فوٹیج لیک ہوئی تو ہر طرف ہنگامہ برپا ہو گیا۔

David Warner is no saint but if he is this fired up, very likely that something nasty must have been said by Quinton de Kock. Will be interesting to know the whole story. #SAvAUS pic.twitter.com/uHpT7jUVUO