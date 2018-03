پاکستان بھر سے ہزاروں خواتین نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا کیونکہ ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )8 مارچ 2018 کو خواتین کا عالمی دن منایاجارہاہے اور اس عالمی دن کی مناسبت سے لاہور اور کراچی میں ’عورت مار چ ‘ کا انعقاد کیا جارہاہے جس میں تشدد کا خاتمہ ، تولیدی انصاف اور ماحولیاتی انصاف کے مطالبات کو سامنے رکھا جائے گا ۔



تفصیلات کے مطابق عورت مار چ کو لے کر سوشل میڈیاپر انتہائی حیران کن رد عمل دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ خواتین ایک ساتھ اکھٹا ہو رہی ہیں اور دیگر خواتین کو بھی اس میں حصہ لینے کی دعوت دی رہی ہیں جو کہ خوش آئند چیز ہے اور آپ نے بھی کچھ عرصہ کے دوران یہ لفظ سوشل میڈیا پر ضرور دیکھا ہو گا ۔



اس حوالے سے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو دعوت دی جارہی ہے کہ وہ اس مارچ میں حصہ لیں ، تمام خواتین لیٹن روڈ پر واقع ہمدرد ہال میں اکھٹا ہوں گی اور وہاں سے چیرنگ کراس تک مارچ کیا جائے گا اور یہ تقریبا ساڑھے تین کلومیٹر کا سفر ہے جو کہ ایک گھنٹہ میں طے کیا جائے گا ،اس مارچ کے آخر میں انسانی حقوق کیلئے طویل جدو جہد کرنے والی عاصمہ جہانگیر کو خراج عقیدت بھی پیش کیاجائے گا ۔

Workers' rights are human rights! #aaohamaraysaathchalo and fight for economic justice on March 8! pic.twitter.com/Hkm6ryewnP