”میری خبر چھپنے کے بعد جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ۔۔۔“ عمر چیمہ نے گالیاں دینے والوں کو ایسی بات کہہ دی کہ سب کی ہوائیاں اڑ گئیں، ہر کوئی معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چیئرمین عمران خان کی تیسری شادی کی خبر شائع کرنے والے صحافی عمر چیمہ نے آج بھی کچھ نئے انکشافات کئے ہیں جن میں سب سے اہم بات عدت مکمل ہونے سے پہلے شادی ہونے کی بات ہے اور وہ اب بھی اس پر قائم ہیں۔

نجی اخبار میں یہ خبر چھپنے کے بعد جیسے ہی سوشل میڈیا کی زینب بنی تو ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر عمر چیمہ پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا اور انہیں سوشل میڈیا، فون کالز، ایس ایم ایس اور واٹس ایپ سمیت ہر ممکنہ ذرائع سے غیر اخلاقی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں جس کا اظہار انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی کیا اور ساتھ ہی ایسا اعلان بھی کر دیا کہ گالیاں دینے والوں کی ہوائیاں ہی اڑ جائیں گی۔

عمر چیمہ نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”خبردار۔۔۔!!! وہ تمام لوگ جو میری خبر چھپنے کے بعد سوشل فون کالز اور سوشل میڈیا کے ذریعے گالیاں نکالنے میں مصروف ہیں۔ ان سب کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ ان سب کے بارے میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں مزید کارروائی کیلئے درخواست دی جائے گی۔“

