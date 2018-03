”شکر ہے آ گئے، بہت ضرورت تھی تمہاری ۔۔۔“ ایسے اہم ترین غیر ملکی باﺅلر نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو جوائن کر لیا کہ سرفراز خوشی سے سرشار ہو گئے، اس باﺅلر نے بگ بیش لیگ میں کیا کارنامہ سرانجام دیا؟ جان کر ہی بلے بازوں کی ٹانگیں کانپ جائیں

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کے سنسنی خیز مقابلوں کا دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور کچھ غیر ملکی کھلاڑی اپنی ٹیموں کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں تو ان کی جگہ لینے والے غیر ملکی کھلاڑی بھی دبئی پہنچ رہے ہیں تاکہ اگلے مرحلے میں ٹیم کیساتھ شامل ہو سکیں۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے فاسٹ باﺅلر جوفرا آرچر نجی اور قومی مصروفیات کے باعث واپس گئے تو ان کی جگہ ایسا اہم ترین غیر ملکی باﺅلر دبئی پہنچ گیا ہے جس نے بگ بیش میں بڑے بڑے بلے بازوں کے چھکے چھڑا دئیے اور سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے باﺅلر ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا۔

ذرائع کے مطابق آسٹریلین فاسٹ باﺅلر بین لافلین نے دبئی پہنچ کر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو جوائن کر لیا ہے جن کے پاس بگ بیش لیگ کی تاریخ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز ہے۔ انہوں نے بگ بیش لیگ میں 60 میچ کھیل کر 84 وکٹیں حاصل کر رکھی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ٹی 20 کرکٹ کے کس قدر خطرناک باﺅلر ہیں۔

The Big Bash all-time leading wicket-taker @Benlaughlin55 has already joined the Gladiators as Jofra Archer’s cover.