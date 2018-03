میں نے 2013 میں برطانوی شہریت چھوڑ دی تھی : چوہدری سرور

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آ ن لائن ) سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوہری شہریت رکھنے والے نو منتخب سینیٹر کا نوٹیفکیشن جاری کرنے سے الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے اور چیف جسٹس نے واضح کیا ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والے لوگ سینیٹر نہیں بن سکتے ، جس میں پاکستان تحریک کے سرور چوہدری بھی شامل ہیں تاہم اب ان کا موقف سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ برطانیہ کی شہریت 2013 میں ہی چھوڑ چکے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق سرور چوہدری نے ٹویٹر پر ’ٹیم سرور ‘ سے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی تمام افواہیں بے بنیاد ہیں کہ میں دوہری شہریت رکھتاہوں کیونکہ جب میں 2013 میں پنجا ب کا گورنر بنا تھا تو اس وقت برطانیہ کی شہریت ترک کر دی تھیں اور اب میں پاکستانی شہری ہوں اور پاکستانی پاسپورٹ رکھتاہوں ۔

Absolute baseless allegations circulating on the media that I am a dual national. I gave up my British nationality when I became the Governor of Punjab in 2013. I am now only a Pakistani passport holder. pic.twitter.com/PFUILVfZzC