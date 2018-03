آسٹریلیانے ساﺅتھ افریقہ کو پہلے ٹیسٹ میچ میں118رنز سے شکست دے دی

ڈربن(ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلیا نے چار ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں ساﺅتھ افریقہ کو118رنز سے شکست دے دی،کینگروز کی جانب سے 417رنز کے ہدف میں افریقن بلے باز298رنز تک ہی محدود رہے۔

It didn't take too long for Australia to wrap up victory on day five of the first Test against South Africa.#SAvAUS REPORT ➡️https://t.co/j4xPRt027s pic.twitter.com/VbuB8q2eWd