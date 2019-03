جنگلی حیات کی حفاظت اور بہتر نگہداشت وقت کی اہم ضرورت ہے: سہیل اشرف جنگلی حیات کی حفاظت اور بہتر نگہداشت وقت کی اہم ضرورت ہے: سہیل اشرف

لاہور(لیڈی رپورٹر )ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ پارکس پنجاب لیفٹیننٹ (ر) سہیل اشرف نے کہا ہے کہ جنگلی حیات کا عالمی دن منانے کا بنیادی مقصد جنگلی فانا اور فلورا کے متعلق لوگوں میں آگہی پیدا کرنا اور یہ باور کروانا ہے کہ جانور اور پودے انتہائی قدر و قیمت کے حامل ہیں اور کرہ ارض پر اپنا ماحولیاتی ، جنیاتی، تعلیمی ، تفریحی اور جمالیاتی کردار ادا کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ معدوم ہوتی جنگلی حیات کے تحفظ و فروغ کیلئے ہمیں انتہائی موثر اور مربوط انداز میں کام کرنا ہوگا تاکہ ہماری آنیوالی نسلیں بھی اس عطیہ قدرت سے استفادہ کرسکیں۔ انہوں نے یہ بات چڑیا گھر میں جانوروں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف ہیڈ کوارٹرز محمد نعیم بھٹی ،ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف چوہدری شفقت علی،س ڈائریکٹر چڑیاگھر حسن علی سکھیرا ، پراجیکٹ ڈائریکٹر گرین پاکستان پروگرام میاں حفیظ احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈلائف پبلسٹی عامر مسعود ،، محکمہ کے دیگر افسران و سٹاف، میڈیا کے نمائندے ، طلبا و طالبات اور چڑیاگھر میں سیر کے لیے آنیوالے شائقین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ڈی جی وائلڈ لائف نے کہا کہ کر ہ ارض پر پائے جانیوالی جنگلی حیات کی حفاظت و نگہداشت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

اور اس سلسلہ میں جانوروں کے ساتھ بہتر برتاؤ کی پالیسی اپنانا ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ جنگلی حیات زندگی کے کئی شعبوں میں انسانوں کے مددگار ہے ، نظام قدرت میں توازن برقرار رکھنے کیلئے ان کاتحفظ ناگزیر ہے۔لیفٹیننٹ (ر) سہیل اشرف نے کہا کہ دنیابھر میں ورلڈوائلڈلائف ڈے پہلی مرتبہ سمندری انواع پر فوکس کررہا ہے اوراس بار اس کا موضوع (LIFE BELOW WATER: FOR PEOPLE AND PLANET) ہے جس کا مقصدسمندری جنگلی حیات کی کنزرویشن اور اس کا پائیدار استعمال ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سمندروں میں قریباً دو لاکھ سے زائد حیاتیاتی انواع موجود ہیں اور دنیابھر کے تین ارب کے لگ بھگ لوگ اس وقت سمندری اور ساحلی حیاتیاتی تنوع پر انحصار کرکے روزی کما رہے ہیں ۔ ورلڈ وائلڈلائف ڈے کے موقع پر ہمیں لوگوں میں یہ شعوربھی اجاگر کرنا ہے کہ وہ سمندری حیاتیاتی تنوع کی بقا کیلئے کام کریں ۔ اس موقع پر لاہور چڑیا گھر میں " کلرز آف وائلڈ لائف " کے عنوان سے دو روزہ پینٹنگ مقابلے کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں مختلف کالجز اور یونیورٹیوں کے طلبا و طالبات نے حصہ لیا۔ ڈی جی وائلڈ لائف نے مقابلے میں اول، دوم اور سوم آنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کئے۔

جنگلی حیات

