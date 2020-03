سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا ”فیوچرمیکرز“ کے اعزاز میں تقریب سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا ”فیوچرمیکرز“ کے اعزاز میں تقریب

کراچی(پ ر)اسٹینڈرڈچارٹرڈ پاکستان کے زیر اہتمام، رائٹ ٹو پلے ( Right to Play) کے تعاون سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس کا مقصد کم مراعات یافتہ علاقوں میں ایسی لڑکیوں کو سراہنا تحا جو اپنی کمیونٹیز میں مستقبل کی معاشی رہنما بنیں گی۔یہ اقدام بینک کے ممتاز کمیونٹی انویسٹمنٹ پرگرام کا حصہ ہے جس میں تعلیم کے Goalپر توجہ دی گئی ہے۔صوبائی وزیر سندھ برائے ویمن امپاورمنٹ تقریب کی مہمان خصوصی تھیں۔Goal پروگرام کے حصے کے طور پر، ’Be Independent‘ ماڈیول کا آغاز سنہ 2018ء میں کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا ماڈیول تھا جس میں لڑکیوں کو عملی تجربہ کی فراہمی اور انہیں خود اپنی مائیکروانٹرپرائز کے ذریعے آمدنی کے حصول کے لیے تیار کرنے پر توجہ دی گئی تھی۔ اپنے آغاز کے وقت سے اب تک، ووکیشنل اسکلز، ملازمت کے حصول میں مددگار اسکلز اور دیگر لازمی معلومات کے ذریعے 800 سے زیادہ لڑکیوں کو بااختیار بنایا جا چکا ہے تاکہ وہ اپنی کمیونٹیز میں معاشی رہنما کا کردار ادا کر سکیں۔

کل 800 لڑکیوں میں سے 40 لڑکیوں کا انتخاب کوکنگ، بیکنگ، پیسٹری-میکنگ، انگریزی زبان سیکھنے، فیشن ڈیزائننگ، مائیکروسافٹ ایکسل اور آفس کی تربیت اور فوٹو گرافی کے علاوہ بعض دیگر شعبوں میں تربیت اور ایک سال کی سخت محنت کے بعد کیا گیا تھا۔ بینک کی جانب سے اِن 40 لڑکیوں کو’فیوچرمیکرز‘ کہا جاتا ہے اور اِن میں سے بعض ملازمت کے مواقع حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئی ہیں۔’فیوچر میکرز بائے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ (Futuremakers by Standard Chartered ) ‘بینک کا عالمی اقدام ہے جس کا مقصد آئندہ نسل کو تعلیم، ملازمت کے قابل ہونے اور انٹریپریونیورشپ پروگراموں کے ذریعے سیکھنے، کمانے اور ترقی کرنے کے قابل بنانا ہے۔Goal اسٹینڈرڈچارٹرڈ کا ممتاز تعلیمی پروگرام ہے جو بینک کے کمیونٹی انویسٹمنٹ اسٹریٹیجی کے تعلیمی ستون کا حصہ ہے۔ Goalپروگرام کے ذریعے بینک کا مقصدنوجوان لڑکیوں کو کھیلوں اور زندگی میں کام آنے والی مہارتوں کے ذریعے بااختیار بنانا ہے۔ Goal کا نصاب پانچ تربیتی ماڈیولز پر مشتمل ہے اور اِن لڑکیوں کو اعتماد، علم اور مہارت فراہم کرتا ہے جن کی ان لڑکیوں کو اپنے خاندانوں، کمیونٹیز اور معاشروں میں معاشی رہنما بننے کے لیے لازم ہیں۔پاکستان میں، Goal پروگرام کا آغازسنہ 2016ء میں ہوا تھا اوراِس پر اپنے پارٹنر، رائٹ ٹو پلے (Right to Play) کے ذریعے عمل جاری ہے اور اب تک 11,000 سے زائد لڑکیوں کو با اختیار بنایا جا چکا ہے۔سنہ 2019ء میں، اس پروگرام کو اسلام آباد میں واقع سرکاری اسکولوں تک وسعت دی گئی اور فروری 2020ء تک Goal پروگرام کراچی اور اسلام آباد کے 34 اسکولوں میں کامیابی سے چل رہا تھا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، شہزاد دادا نے کہا،”مجھے اِن لڑکیوں پر بہت فخر ہے جنہوں نے ہمارے Employability Goal ماڈیول کے ذریعے تربیت حاصل کی ہے۔ پورے ملک سے تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوانوں میں، اور بالخصوص لڑکیوں میں، غیر معمولی صلاحیتیں موجود ہیں جنہیں سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اِن لڑکیوں کو ایسے ٹولز اور معلومات فراہم کریں گے جو ان کے شعور کی منزل کو پہنچنے پر انہیں باخبر انتخاب بنائیں گے۔ اس اقدام کے ذریعے، ہمیں امید ہے کہ یہ لڑکیاں آئندہ نسلوں کے لیے رہنما کا کردا ر ادا کریں گی تاکہ وہ بھی بااختیار بن سکیں اور پاکستانی معیشت میں حصہ لے سکیں۔“Goal کا تربیتی نصاب پانچ ماڈیولز پر مشتمل ہے:’بی منی سیوی (Be Money Savvy)‘ جس کے ذریعے مالی اْمور میں تعلیم دی جاتی ہے)کس طرح بچایا جائے، بینک اکاونٹ کیسے کھولا جائے اور سرمایہ کاری کی جائے(، ’بی یورسیلف ( Be Yourself)‘ اپنے آپ کو پہچانیے۔ اِس میں مؤثر کمیونیکیشن اسکلز سکھائی جاتی ہیں۔’بی ہیلدی ) (Be Healthy‘ اس میں صحت وصفائی کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں جبکہ’بی امپاورڈ ( Be Empowered)‘میں لڑکیوں کو بتایاجاتا ہے کہ وہ کس طرح اعتماد حاصل کریں، درست رائے اختیار کریں اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ پانچواں ماڈیول ’بی انڈیپنڈنٹ (Be Independent )‘ ہے جس میں لڑکیوں کو ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ انھیں معاشی طور پر بااختیار بنایا جا سکے۔

