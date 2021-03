جعلی ٹام کروز نے سب کو ماموں بنادیا

برسلز (ویب ڈیسک) کمپیوٹر کی مصنوعی ذہانت کے استعمال سے جعلی ٹام کروز نے سب کو دھوکا دے دیا۔

اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بلجیم سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کرس اومے نے اپنے چہرے پر ہالی وڈ سپر سٹار کا چہرہ چپکایا،آواز کی نقل بنائی اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے مشن امپاسیبل کو پاسیبل کردیا۔

ڈیپ فیک کی مدد سے تیار کی گئی ویڈیو نے سب کو گھمادیا،آئی ٹی کے ماہرین سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔

خیال رہے کہ ڈیپ فیک ایک سافٹ ویئر ہے جو متعدد تصاویر کی مدد سے کسی بھی شخص کی جسمانی خدوخال خاص طور پر چہرے کا ہو بہو نقشہ تیار کرسکتا ہے اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی بھی شخص اپنے یا کسی اور کے چہرے پر کسی کا بھی چہرہ لگا کر ویڈیو تیار کرسکتا ہے اور یہ ویڈیو حقیقت کے قریب تر محسوس ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی سے نابلد لوگ اس پر یقین بھی کرلیتے ہیں۔

جعلی ٹام کروز کی ویڈوز ٹک ٹاک پر اپ لوڈ کرنے کے بعد کرس اومے کے فالوورز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے تاہم اس حوالے سے انٹرنیٹ صارفین کی رائے تقسیم نظر آتی ہے۔

کچھ لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کو خطرناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک عام لڑکا اتنی مہارت سے ویڈیو تیار کرکے لوگوں کو بے وقوف بنارہا ہے تو سوچیں حکومتی سرپرستی میں اگر بڑے پیمانے پر یہ کام ہوا تو پھر کیا ہوگا۔

ایک اورصارف نے کہا کہ لوگوں کو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہی دینی ہوگی ورنہ کوئی بھی شخص اسے اپنے مذموم مقاصد کیلئے استعمال کرکے لوگوں کو مشتعل کرسکتا ہے، کسی مذہبی شخصیت کے روپ میں، سیاسی رہنما کے روپ میں لوگوں کو ورغلایا جاسکتا ہے۔

