قومی اسمبلی کے ساتھ  عوام کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ، تحریک انصاف نے کیا طریقہ اپنالیا؟ سیاست میں دلچسپ صورتحال پیدا ہوگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے کارکنوں نے وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے ڈی چوک میں اکھٹے ہونے کا اعلان کردیا ہے۔

ڈی چوک میں اکھٹے ہونے کے لیے سوشل میڈیا پر عوامی رابطہ مہم بھی چلائی جارہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے دو ٹرینڈز ٹاپ 10 میں موجود ہیں۔پہلا ٹرینڈ #D_chowk_at_11 اور دوسرا #چلو_چلو_ڈی_چوک_چلو کے نام سے ٹرینڈنگ پینل پر موجود ہیں۔دونوں ٹرینڈز میں اب تک 80 ہزار سے زائد ٹویٹ کی جاچکی ہیں۔

عمران لالیکا نامی صارف کی جانب سے ٹویٹ کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ سر لالیکا آج لاہور سے اسلام آباد کے لئے روانہ ہونگے ہم کی بورڈ پر ہی #BehindYouSkipper کے نعرے نہیں لگاتے عملی طور پر بھی عمران احمد خان نیازی کے سنگ ہونگے۔

شیرازی نامی ایک اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ’ ہم ڈی چوک آرہے ہیں‘.

We are coming to D chowk

#چلو_چلو_ڈی_چوک_چلو https://t.co/AJoZvg34DE