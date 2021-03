پاکستان میں کورونا کیسز ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں ، ڈاکٹر فیصل سلطان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹس میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ 'پاکستان میں کورونا کیسز اور ہسپتال میں مریضوں کی تعداد ایک بار پھر بڑھ رہی ہے، کیسز میں گزشتہ دو ماہ کے دوران جو کمی دیکھی گئی تھی وہ واضح طور پر مخالف سمت جارہے ہیں، کورونا کے مثبت کیسز کی شرح ایک ہفتے کے دوران 3.31 فیصد سے بڑھ کر 4.16 فیصد ہوگئی ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وباء ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔

معاون خصوصی نے ایک بار پھر عوام کو ایس او پیز پر عمل کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ 'پرہجوم مقامات پر جانے سے گریز کریں، ماسک پہنیں اور بار بار ہاتھ دھوئیں، اب کسی بھی عمر کے فرنٹ لائن ورکر ویکسین لگوا سکتے ہیں جبکہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر میسج کریں۔

COVID-19 infections and hospitalizations in Pakistan are increasing once again. The decline seen over the past 2 months is clearly reversing as positivity has gone up from 3.31% to 4.16% within a week. We must remember that the pandemic is not over pic.twitter.com/dakTCZlNWP