’وزیر اعظم کا چیک میٹ، اپوزیشن نے ہتھیار ڈال دیے‘ کامران خان کا تہلکہ خیز دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن کامران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم کی ’چال‘ نے اپوزیشن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کردیا ہے۔

اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر کامران خان نے کہا کہ یہ ایک شاندار چال ہے، عمران خان نے پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ کو چیک میٹ کردیا ہے، اپوزیشن سرینڈر کرگئی اور کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگی۔

کامران خان کے مطابق کپتان کو واک اوور مل گیا( یعنی ایک ایسی دوڑ جس میں ان کے مد مقابل کوئی نہیں) انہیں پارلیمنٹ سے اعتماد کا بھاری اکثریت میں ووٹ مل گیا۔

خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نےہفتہ کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اس حوالے سے حکمران جماعت نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں تاہم اپوزیشن جماعتوں نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

Fantastic Move! Imran Khan check mated PDM ✌️✌️????????Opposition surrendered! Not to attend NA tomorrow. The Captain gets walkover. Thumping vote of confidence from the parliament pic.twitter.com/7srWuYMkPI