پی ایس ایل ملتوی ہونے پر افسردہ شائقین کرکٹ کو حوصلہ دینے کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں  نے ویڈیو پیغامات جاری کردئیے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سُپر لیگ (پی ایس ایل )6ملتوی ہونے پر لیگ میں شامل کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے غیر ملکی کھلاڑیوں نے شائقین کرکٹ کو حوصلہ دیتے ہوئے ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کرنے والے فاسٹ باؤلر ڈیل اسٹین کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ ملتوی ہوا ہے لیکن شائقین امید کا دامن مت چھوڑیں، جب ٹورنامنٹ بحال ہوگا تو اچھی کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھیں گے۔

آسڑیلین آل راؤنڈر بین کٹنگ کا کہنا تھا کہ میں پرامید ہوں کہ جلد واپسی ہوں گے اور ٹورنامنٹ کا بہترین اختتام ہوگا۔

