تاج محل میں پاکستان کے حق میں نعرے لگ گئے

آگرہ (ویب ڈیسک) مغل بادشاہ شاہ جہاں کے تین روزہ 367 ویں عرس کے موقع پر ایک نوجوان نے پاکستان کے حق میں نعرے لگادیئے جس کے بعد ہجوم نےاس نوجوان کو تشدد نشانہ بناڈالا۔۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مغل بادشاہ کی عرس کی تقریبات کے موقع پر تاج محل میں مفت داخلے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم تھا جبکہ مشرقی اور مغربی دروازوں پر لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔

