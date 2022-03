پشاور دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی

پشاور (ویب ڈیسک) قصہ خوانی بازار کی جامع مسجد میں ہونے والی دہشتگردی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔

دنیا نیوز کے مطابق پشاور کے قصہ خوانی بازار کے علاقے کوچہ رسالدار کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔دوسری طرف سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہےکہ نماز جمعہ کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، حملہ آور نے مسجد کے باہر فائرنگ کی، فائرنگ کے بعد حملہ آور مسجد میں داخل ہوا، حملہ آور نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔

What is the Worst Thing You Can Do to Someone in the Name of Faith?#Peshawar #Peshawarblast #Shiagenocide #PeshawarunderAttack pic.twitter.com/fsuiLjckqG