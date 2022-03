شین وارن کی موت پر جمائما گولڈ سمتھ کا بیان بھی آگیا

لندن (ویب ڈیسک) وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور برطانوی پروڈیوسر جمائما گولڈ سمتھ نے آسٹریلوی لیجنڈری کرکٹر شین وارن کی موت پر شدید دُکھ کا اظہار کیا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں جمائما گولڈ سمتھ نے کہا کہ شین وارن کے انتقال کی خبر چونکا دینے والی ہے۔جمائما گولڈ سمتھ نے کہا کہ شین وارن میرے بیٹوں سمیت بہت سے لوگوں کے لیے کھیلوں کا ہیرو تھا، ایک بڑے دل والے دوست تھے۔

Devastating, shocking news about Shane Warne. A sporting hero for so many inc my sons. And a giant- hearted friend. ????