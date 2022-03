حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی پہلی بار منظرعام پر آگئے

کابل (ویب ڈیسک) افغانستان میں طالبان حکومت قائم ہونے کے بعد وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالنے والے سراج الدین حقانی پہلی بار منظر عام پر آگئے، وہ نیشنل پولیس اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں میڈیا اور عوام کے سامنے آئے۔

روزنامہ جنگ کے مطابق طالبان حکومت کی وزارت اطلاعات نے تصدیق کی کہ سراج حقانی پہلی مرتبہ عوام اور میڈیا پر آئے ہیں، نائب افغان وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کے پرنسپل سیکریٹری عبداللہ عظام نے سراج حقانی کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کیں۔

کابل میں طالبان حکومت میں بڑی سطح پر پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا، تقریب میں امارت اسلامیہ پولیس نے نئے یونیفارم کے ساتھ شرکت کی۔طالبان حکومت کی وزارت اطلاعات نے تصدیق کی کہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کابل میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب بھی کیا۔

Khalifa Sirajuddin Haqqani for the first time appears on media. pic.twitter.com/MMb9EhjXsb