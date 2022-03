رکی پونٹنگ کا شین وارن کوخراج عقیدت، پہلی ملاقات کا احوال بھی بتادیا

راولپنڈی(آئی پی ایس)آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رکی پونٹنگ نے گزشتہ روز انتقال کر جانے والے سپن جادوگر شین وارن کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان سے پہلی ملاقات کا احوال بیان کردیا۔

رکی پونٹنگ نے اپنے آفیشل ٹوئٹر اکائونٹ پر شین وارن کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ 15 سال کے تھے تب ان کی پہلی ملاقات شین وارن سے اکیڈمی میں ہوئی تھی۔رکی پونٹنگ نے بتایا کہ کہ شین وارن نے انہیں ایک عرفی نام دیا، ہم ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے ساتھی تھے۔انہوں نے کہا کہ شین وارن نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی ایک ایسی شخصیت بنے رہے جس پر آپ ہمیشہ بھروسہ کر سکتے تھے۔وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے خاندان سے پیار کرتا تھا، جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تو وہ آپ کا ساتھ دیتا تھا۔انہوں نے شین وارن کو آسٹریلیا کا عظیم کھلاڑی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج تک جتنے کھلاڑیوں کے ساتھ یا جتنے کھلاڑیوں کے مخالف کھیلا ان میں سب سے عظیم شین وارن کو پایا۔

Hard to put this into words. I first met him when I was 15 at the Academy. He gave me my nickname.

We were teammates for more than a decade, riding all the highs and lows together.

Through it all he was someone you could always count on, someone who loved his family... pic.twitter.com/KIvo7s9Ogp