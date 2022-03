ڈرون کیمرہ لگنے سے زخمی ہونے والی آصفہ بھٹو کے نام مریم نواز نے پیغام جاری کر دیا

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز نے ڈرون کیمرہ لگنے سے زخمی ہونے والی آصفہ بھٹو کے نام پیغام میں کہا کہ امید ہے آپ کو زیادہ چوٹ نہیں لگی ہو گی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ دعا ہے کہ آپ اور ( لانگ مارچ کے ) تمام شرکاء محفوظ رہیں ۔

Hope you are not hurt @AseefaBZ

May you and all the participants stay safe. Prayers ????