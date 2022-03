اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل  کا  اقوام متحدہ میں پاکستان  کے مستقل مندوب کو ٹیلیفون ، پشاور دھماکے پر اظہار افسوس

نیو یارک ( طاہر چوہدری سے ) اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوئترس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر منیر اکرم کو ٹیلی فون کر کے پشاور میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے اور معصوم انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔

اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لئے ذاتی طور پر صدمے کا باعث ہے کیونکہ وہ پشاور کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے بہترین سلوک سے آگاہ ہیں۔

Houses of worship should be havens, not targets.

I condemn today’s horrific attack on a mosque in Peshawar, Pakistan, during Friday prayers.

My condolences to those who have lost loved ones, and my solidarity with the people of Pakistan.