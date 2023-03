حارث رؤف کو آئی سی سی کیپ مل گئی

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی طرف سے ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف دی ایئر کی کیپ مل گئی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر حارث رؤف نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف دی ایئر کی کیپ اور پی ایس ایل کی فرنچائز لاہور قلندرز کی تصاویر شیئر کی ہیں۔حارث رؤف نے اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ آج کا دن میرے اور میری ٹیم (لاہور قلندرز) کے لیے بہت اچھا ہے۔

Today was a rewarding day for me and my team.

Alhamdulillah got my @icc T20 Team of the year cap. I couldn’t be more grateful ????

Also my team @lahoreqalandar qualified for the play offs after lots of hardwork of each and everyone in our qalandar’s family! ????#sochnabemanahai pic.twitter.com/9bJ6UDjAxD