بھارتی گلوکار بینی دیال کنسرٹ میں ڈرون کیمرا ٹکرانے سے زخمی

ممبئی (ویب ڈیسک) معروف بھارتی گلوکار بینی دیال کنسرٹ کے دوران ڈرون کیمرا ٹکرانے سے زخمی ہو گئے۔

اس واقعے کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کنسرٹ میں بینی دیال کی سٹیج پرفارمنس کے دوران اچانک ڈرون کیمرہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے ان کے قریب آیا اور سر کے پچھلے حصّے سے ٹکرا گیا۔جیسے ہی ڈرون کیمرہ گلوکار کے سر سے ٹکرایا تو اُنہوں نے اپنی پرفارمنس روک دی اور سٹیج پر اپنے سر پر ہاتھ ملتے ہوئے سٹیج پر بیٹھ گئے، جس کے بعد وہاں موجود عملہ ان کے پاس آیا اور اُنہیں طبّی امداد دی گئی۔

Famous Indian singer Benny Dayal gets hit by a drone in VIT Chennai!#BreakingNews #BennyDayal #India pic.twitter.com/o4eK2faetF