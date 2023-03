پولیس کی گرفتاری کیلئے زمان پارک آمد کے بعد عمران خان کا بیان سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہاہے کہ کسی ملک کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے جب مجرمان کو حکمران بنا دیا جائے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں عمران خان نے کہاکہ شہبازشریف کونیب کے 8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور ایف آئی اے کے 16 ارب کی کرپشن کیسزمیں سزا ہونے والی تھی،جنرل (ر)باجوہ زیرسماعت مقدمات کی سماعت ملتوی کراتے رہے ۔

چیئرمین پی ٹی آئی نے کہاکہ جب شہبازشریف کے خلاف زیرسماعت تھے انہیں وزیراعظم بنایا گیا ،وزیراعظم بنتے ہی انہوں نے ایف آئی اے اور نیب کے سربراہ تبدیل کردیئے گئے ،شہبازشریف نے 16ارب کرپشن اور8 ارب منی لانڈرنگ کے کیسز ختم کرائے، اس طرح ایک ملک بناناری پبلک بن جاتا ہے ۔

made PM. He has since proceeded to select heads of those institutions investigating his cases - first FIA & now NAB - simply to get his name permanently cleared in Rs 16 bn corruption & Rs 8 bn money laundering cases against him. This is how a country becomes a banana republic.