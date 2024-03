  کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان 57ویں کانووکیشن کا انعقاد

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کاth57 کانو CPSP ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر رائل کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز گلاسگو کے صدر پروفیسر مائیک میک کیرڈی نے بطور مہمان خصوصی اور اے سی سی ایم ای کے صدر پروفیسر گراہم میک موہن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ CPSP کے صدر پروفیسر خالد مسعود گوندل (تمغہ امتیاز اور صدارتی پرائیڈ آف پرفارمنس) نے کانووکیشن کا افتتاح کیا۔ پروفیسر سید خالد احمد اشرفی، کونسلر، CPSP نے پوسٹ گریجویٹس سے حلف لیا۔پروفیسر خالد مسعود گوندل، صدر CPSP نے مصروف شیڈول کے باوجود دعوت قبول کرنے پر پروفیسر مائیک میک کرڈی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اپنے ابتدائی کلمات میں، انہوں نے جنرل واجد اے برکی کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے 1962 میں CPSP کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے CPSP کو ایک اہم ادارہ بنانے میں یکے بعد دیگرے قائدین کے اہم کردار کا بھی اعتراف کیا جو کہ طبی تعلیم اور صحت کے شعبے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔انہوں نے کہا کہ فیلوشپ اور ممبرشپ پروگرام کے ایوارڈ کے لیے ڈگری حاصل کرنے والوں کی ایک اچھی تعداد ملکی اور بین الاقوامی سطح پر CPSP ٹریننگ نیٹ ورک کی وسعت کی شائد ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے تمام ڈاکٹروں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔سی پی ایس پی کے صدر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے جنرل واجد اے برکی اور پروفیسر ظفر اللہ چوہدری کی متحرک قیادت میں ایک نئے ادارے سے عالمی سطح پر تسلیم شدہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے ادارے میں اس کی تبدیلی پر روشنی ڈالتے ہوئے گزشتہ چھ دہائیوں میں CPSP کے سفر کا ذکر کیا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کونسلوں کے تعاون کی بھی تعریف کی، جس میں دنیا بھر کے معروف اداروں کے ساتھ تعلیمی روابط شامل ہیں۔ ہیلتھ سروس ایگزیکٹیو (HSE) آئرلینڈ اور برطانیہ کے ہسپتالوں کے ساتھ ڈاکٹروں کے تبادلے کے پروگرام ڈاکٹرز کو اپنے ملک کی خدمت کے عزم کو برقرار رکھتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر ایکسپوز کرتے ہیں۔ CPSP بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کی کوششوں کو WHO نے "Brain Gain and not the Brain Drain" کے طور پر سراہا ہے۔انہوں نے فخر یہ بیان کیاکہ 1962CPSP سے میڈیکل ایجوکیشن کے شعبے میں پیش پیش ہے۔ آج، یہ 79 فیلوشپ اور 22 ممبرشپ پروگراموں تک وسعت پاچکا ہے، جو پاکستان میں ماہر ڈاکٹروں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس وقت سرکاری اور نجی شعبوں میں 90% ماہر ڈاکٹر CPSP سے تربیت یافتہ ہیں جبکہ مسلح افواج میں یہ تعداد تقریبا 100% ہے۔اس کے بعد، انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ CPSP اپنی سماجی اور علمی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور اس کا مقصد قابل اور ہمدرد ماہرین پیدا کرنا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کی قابلیت بین الاقوامی معیار پر پوری اترتی ہے، CPSP تعلیم کے موجودہ رجحانات اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرزکی تربیت اور شخیص کے ثابت شدہ طریقوں کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے۔ اس تخصص کے لیے سخت تربیت، قریبی نگرانی، اور امتحانات کے شفاف نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تربیت کے دوران، ڈاکٹر زکو نہ صرف ان کی منتخب شعبہ کی تربیت دی جاتی ہے بلکہ ان کو Capacity-building Workshops کے ذریعےپیشہ ورانہ اور سماجی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔