”بائیکاٹ مری “سوشل میڈیا پر آپ نے بھی اس مہم کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ، اس مہم کا کیا اثر ہوا اور کیا سیاحوں نے مری جانا بند کردیا ؟ ایسی خبر آگئی کہ جان کر آپ کو بھی یقین ہی نہ آئے

مری (ڈیلی پاکستان آن لائن)ملکہ کوہسار مری میں سیاحوں کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو ’ بائیکاٹ مری‘ کے نام سے مہم شروع ہوگئی جس میں فیملیز کو مری نہ جانے کے مشورے دیے جانے لگے ۔ پر تشدد واقعات اور فیملیز کے ساتھ پیش آنے والے بد تمیزی کے واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد پاکستانیوں نے واقعی مری کا بائیکاٹ کردیا اور اب حالت یہ ہے کہ ویک اینڈ کا آغاز ہوچکا ہے لیکن مری کی گلیاں سنسان پڑی ہیں اور حال یہ ہے ” گلیاں ہوجان سنجیاں، وچ مرزا یار پھرے“۔

سیاحوں کی جانب سے مری کا بائیکاٹ کیے جانے کے بعد پولیس، ضلعی انتظامیہ اور مقامی حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ سکیورٹی بھی بڑھادی گئی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے شہر بھر میں مختلف مقامات پر کیمپس لگاکر سیاحوں کا نہ صرف استقبال کیا جارہا ہے بلکہ انہیں پھول اور بچوں کو تحائف بھی پیش کیے جا رہے ہیں لیکن اس سب کے باوجود سیاحوں نے مری سے منہ موڑ لیا ہے۔

ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی شہریوں سے مری کا بائیکاٹ نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہر سال 60 سے 70 لاکھ لوگ مری کا رخ کرتے ہیں اور جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں تو اکا دکا نا خوشگوار واقعات پیش آجاتے ہیں جنہیں اچھے طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ’ بائیکاٹ مری‘ کے نام سے ایک منظم سازش کے تحت سیاحوں کو بدظن کرکے یا تو گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کیا جارہا ہے یا ان کا رخ ناران کاغان اور دیگر علاقوں کی طرف موڑنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں ان میں سے بعض 8 سے 10 سال پرانی ہیں لیکن اب انہیں وائرل کرکے پاکستان میں بڑھتی سیاحت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔

Protest against Murree, Murree main family's pay Tashadat k waqiat pic.twitter.com/nTiaxJ4m8R — Farrukh Babar (@FarrukhBabar6) April 28, 2018