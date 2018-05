پاکستانی نژادبرطانوی خاتون رخسانہ فیاض لندن برو کی مئیر بن گئی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی نژاد برطانوی خاتون رخسانہ فیاض لندن برو کی پہلی براہ راست مئیر منتخب ہو گئی،وہ 2014سے مسلسل ایسٹ لندن میں کسٹم ہاوس کی کونسلر منتخب ہوتی رہتی رہی ہیںاور انہوں نے 3مئی کوہونے والے انتخابات میں 53ہزار214ووٹ لئے۔

Rokhsana Fiaz, a British- Pakistani woman became the first directly elected mayor of a London borough. She had been a counselor for Custom House in East London since 2014 and won the recent elections by securing 53,214 votes. ???????????????? pic.twitter.com/IFId4WORLp