پاک آرمی اور فضائیہ کا مشترکہ روایتی فائر پاور صلاحیت کا مظاہرہ:آئی ایس پی آر

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاک آرمی اور فضائیہ نے مشترکہ روایتی فائر پاور صلاحیت کا مظاہر ہ کیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق پاک آرمی اورفضائیہ نے مشترکہ روایتی فائرپاورصلاحیت کامظاہرہ کیا جس کا مقصدفورسزکی آگ سے نمٹنوں کی صلاحیتوں کو جانچنا تھا۔جہلم فائرنگ رینجزمیں فائرپاورصلاحیت کامظاہرہ سینٹرل کمانڈمشق میں کیاگیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبرتقریب کے مہمان خصوصی تھے،جہنوں نے مشق کوپیشہ ورانہ مہارت کاحامل بنانے پرتمام رینکس کی کوششوں کو سراہا۔

ان مشقوں میں جہازوں، آرٹلری، ائیر ڈیفنس، ایس ایس جی اور آرمی ایوی ایشن نے حصہ لیا،انفنٹری اور آرمرز نے بھی روایتی جنگ میں حملے اور دفاعی حکمت عملی کی مشق کی۔

کمانڈرسینٹرل کمانڈلیفٹیننٹ جنرل اظہرصالح عباسی نے مشق سے متعلق بریفنگ دی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج اورفضائیہ کے سینیرافسران نے فا ئرپاورکامظاہرہ دیکھا۔

