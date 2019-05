اسحاق ڈار کے قریبی ساتھی طارق باجوہ کی برطرفی پر ماروی میمن بھی میدان میں آگئیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی رہنما ماروی میمن نے کہا ہے کہ سٹیٹ بنک کے گورنر طارق باجوہ کی برطرفی بارش کا پہلا قطرہ ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹرپیغام میں انہوں نے کہا کہ ملک کی ہروزارت میں میں ایسے لوگ موجود ہیں، عمران خان وزارتوں میں موجود ایسے لوگوں کی صفائی کریں گے۔اپنے پیغام میں ان کا مزید کہنا تھا کہ’طارق باجوہ کی برطرفی بارش کاپہلاقطرہ ہے، ایسے لوگوں کی صفائی کےبعدشایدبہترگورننس کی شروعات ہوگی۔ ماروی میمن کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی نے کئی سالوں سے میری باری،تمہاری باری کی ،باریاں لگاکردونوں پارٹیوں نے اپنے لوگ سسٹم میں پھیلارکھے ہیں۔

Baarish ka pehla katra.There r more within each ministry.Ik wil purge n then maybe we can c governance start.Amazing ghaflat for 8 months. Remember ppp n esp pmln r super experienced n entrenched everywhere.Since we had years of govt in r hands-decaaaades of ‘my turn ur turn’ https://t.co/MQ8qvBwxRG