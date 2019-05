 حکومتی غلط پالیسیوں کی وجہ سے معاشی بحران ’سونامی‘ بن جائے گا:آصف زرداری

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)عوامی نیشنل پارٹی خیبرپختونخوا کے صدر اور اسفند یارولی کے صاحبزادے ایمل اسفندیار ولی نے ایک وفد کے ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری سے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی،ملاقات میں ملک کی مجموعی خاص طور خیبرپختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اس ملاقات کے دوران خیبرپختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کی کرپشن، عوام کے بڑھتے ہوئے مسائل اور مہنگائی کی وجہ سے عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے تفصیل کے تبادلہ خیال کیا گیا۔سابق صدر نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کی بنیادی ترجیح صرف سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے، سلیکٹڈ وزیراعظم کے پاس عوام کی مشکلات ختم کرنے کا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے معاشی بحران ’سونامی‘ بن جائے گا،مہنگائی اور بیروزگاری میں شدید اضافہ ہوگا۔ ملاقات کے موقع پر آصفہ بھٹو زرداری ،راجہ پرویز اشرف ، سید نیر حسین بخاری، عامر فدا پراچہ،ڈاکٹر قیوم سومرو اور ہمایوں خان بھی موجود تھے۔

