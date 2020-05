وزیر اعظم نے خصوصی سی ایس ایس امتحان کی منظوری دیدی

اسلام آباد(ویب ڈیسک) عمران خان کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے خصوصی سی ایس ایس امتحان کی منظوری دے دی ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر جاری کردہ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ وفاقی سروس میں 188 ملازمتوں پر تعیناتیاں ہوں گی۔

وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب نے اپنے پیغام میں واضح کیا ہے کہ وفاقی سروس کی ملازمتوں پر تعینایتاں گزشتہ کئی سالوں سے رکی ہوئی ہیں۔

PM Imran Khan approves special CSS exam to fill 188 vacancies in federal services carried over in last few yrs. Balochistan 49, Rural Sind 41, Urban Sind 19, KP 22, ex Fata/GB 16 & AJK 2. We truly believe in giving equal opportunities to all federating units.