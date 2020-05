لاک ڈاون میں نرمی،شراب کے رسیا میخانے پہنچے تو حکومت نے کیسے سبق سکھایا؟ ہمسائیہ ملک سے خبر آگئی

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)کورونا وائرس کے دوران لگے لاک ڈاون میں نرمی ہوئی تو شراب کے رسیا بھارتی شہریوں نے شراب خانوں پر دھاوا بول دیا۔ گزشتہ روز شراب خانوں پر لوگوں کی اس قدر بھیڑ ہوگئی کہ پہلے تو لوگوں کو منتشر کرنے کیلئے پولیس کو بلانا پڑگیا جبکہ اس کے بعد وہاں شراب پرستر فیصد کورونا ٹیکس نافذ کردیاگیاہے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ ٹیکس حکام کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے لگائے گئے 6 ہفتوں کے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شراب خانوں پر لوگوں کے رش کو کم کرنے کے لیے عائد کیا گیا۔

Delhi imposes 70% ‘corona tax’ on alcohol to deter large crowds | Reuters - May 5, 2020

- “It was unfortunate that chaos was seen at some shops in Delhi,” said Arvind Kejriwal, the state’s chief minister.https://t.co/jGgZALReLv