" میری تمام میڈیا ہاﺅسز یہ بھی دکھائیں کہ۔۔۔" کرکٹر محمد حفیظ بھی بول پڑے

لاہور (ویب ڈیسک) عالمی وبا کورونا وائرس سے متعلق پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹسمین محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 سے 6 ہفتوں کے دوران کورونا وائرس سے متعلق بہت ہی دردناک اور بری خبریں دیکھیں اور سنیں۔

سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر محمد حفیظ نے ایک ٹوئٹ کے ذریعے میڈیا ہاﺅسز سے درخواست کرتے ہوئے لکھا کہ جن لوگوں نے کورونا وائرس کو شکست دی اور صحت یاب ہوکر پہلے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان پر بھی پروگرامز کئے جائیں۔

Hav seen & Heard enough Horrific, Painful news of #COVIDー19 in the last 5-6 weeks. My request to all media houses to do arrange programs of recovered Brave patients defeated this corona viirus????& back to normal life. positivity Prevail. #PositiveVibes