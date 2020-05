چھوٹے کاروباری افراد کا 3 ماہ کا بل حکومت ادا کرے گی، سب سے بڑی خوشخبری سنادی گئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر نے چھوٹے کاروباری افراد کو سب سے بڑی خوشخبری سنادی۔

وفاقی وزیر نے اپنے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ چھوٹے کاروباری افراد کے 3 ماہ کا بل حکومت ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 80 فیصد سے زائد کمرشل اور انڈسٹریل میٹرز کو وزیر اعظم کے " چھوٹا کاروبار امدادی سکیم" سے فائدہ ہوگا۔ اس سکیم کے تحت وفاقی حکومت ملک بھر میں 35 لاکھ چھوٹے کاروباروں کا تین ماہ کا بل ادا کرے گی۔

More than 80% of commercial and industrial meters shall be benefitting from:

'PM's Chotta Karobaar Imdaadi Scheme'

Through this scheme, the Federal Govt will be paying the electricity bills of 35 lac small businesses across the country for 3 months.