"لاہور کورونا وائرس کا ایپی سنٹر ہوسکتا ہے" وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لاہور کورونا وائرس کا ایپی سنٹر (مرکز) ہوسکتا ہے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ اس وقت سارے اضلاع کی کورونا کی علامات والے افراد کی سیمپلنگ کر رہے ہیں، پہلے 6 اضلاع کی سیمپلنگ کی جارہی ہے جس میں لاہور بھی شامل ہے۔

انہوں نے بتایا کہ لاہور ضلع کے اندر منگل کے دن تک 2 ہزار 953 کیسز آئے ہیں، ان میں سے 700 سے زائد لوگ صحتیاب ہو کر گھروں کو جاچکے ہیں لیکن یہاں کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لاہور آنے والے دنوں میں کورونا وائرس کا مرکز ہوسکتا ہے۔

ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ جن علاقوں میں کیسز کی تعداد زیادہ ہوگی وہاں سختی کی جائے گی اور جہاں کیسز کم ہوں گے وہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی تاکہ لوگ اپنے کاروبار بھی کرسکیں۔

“Lahore is going to be the epicentre of #COVIDー19 “ a big statement by Health Minister of Punjab Dr Yasmeen Rashid #lockdown pic.twitter.com/OXL9DuQJiX