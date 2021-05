’’اگر عمران خان استعفیٰ دیں اور مجھے ملک چلانے دیں تو میں پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہوں ‘‘ وقار ذکاء نے انتہائی حیران کن پیغام جاری کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک)رئیلٹی شو سے شہرت حاصل کرنے والے وقار ذکاء نے اب سیاست نہیں بلکہ سیدھے ہی وزارت عظمیٰ کی کرسی حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار پاکستان کا قرضہ اتارنے کی پیشکش کر کے کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ عمران خان استعفیٰ دیں اور مجھے ملک چلانے دیں ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر اس پیغام کے بعد وقار ذکاء ٹاپ ٹرینڈ بن چکے ہیں اور تیر نشانے پر جا لگا ہے ۔ وقار ذکا نے ٹوئٹر پر لکھا تھا ’’میں کرپٹو کرنسی کا استعمال کرکے پاکستان کا قرض ادا کرسکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ عمران خان اپنے عہدے سے سبکدوش ہوجائیں اور مجھے ملک چلانے دیں۔ اگر نہیں تو پاکستانیوں کو مطالبہ کرنا چاہئے کہ عزت، زیتون کے باغات، سیاحت، انسداد بدعنوانی سے محبت کرنے والے عمران خان کے پاس اس کا کیا حل ہے۔ میں تمام سیاستدانوں کو چیلنج کرتا ہوں کوئی آئیڈیا ہے۔‘‘

I can pay off PAK debt using crypto but the condition is @ImranKhanPTI should step down and let me run the country if not then Pakistanis should demand what solution respectable , olive plantation, tourism , anti corruption lovers IK has. I challenge all Politican koi idea hai