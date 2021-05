پاکستان میں اب تک کتنے لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے؟ نئے اعداد و شمار سامنے آگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں کورونا ویکسی نیشن کا سلسلہ جاری ہے ، اب تک 30 لاکھ کے قریب لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔

نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر (این سی او سی) کی جانب سے ویکسی نیشن مہم کے 4 مئی 2021 تک کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں جس کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں دو لاکھ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگائی گئی۔ اب تک مجموعی طور پر ملک بھر میں 29 لاکھ 67 ہزار 870 افراد کو کورونا ویکسین دی جا چکی ہے۔

Vaccine Statistics:

Vaccine administered across Pakistan on 4th May: 200,005

Total vaccine administered till now: 2,967,870