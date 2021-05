پاکستان میں کورونا کے 62 کیسز پر تحقیق، 60 میں کورونا کی کون سی قسم پائی گئی؟ تشویشناک انکشاف

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) چغتائی لیب کی جانب سے حال ہی میں پاکستان میں پھیلنے والی کورونا کی قسم کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں کورونا کی برطانوی قسم تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔

چغتائی لیب کی جانب سے کورونا کی تیسری لہر کے دوران یہ پتہ لگانے کیلئے تحقیق کی گئی کہ پاکستان میں کورونا کی کون سی قسم تیسری لہر کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے۔ اس مقصد کیلئے کورونا کے 62 سیمپل منتخب کیے گئے جن کا جائزہ لینے پر یہ بات سامنے آئی کہ ان میں سے 60 میں وائرس کی برطانوی جبکہ دو میں جنوبی افریقی قسم پائی گئی۔ یعنی پاکستان میں اس وقت کورونا کے 97 فیصد کیسز برطانوی وائرس کے ہیں۔

یہ تحقیق مارچ کے مہینے کے آخر پر کی گئی تھی جس کے نتائج سائنس جرنل میں شائع ہونے کیلئے جمع کرادیے گئے ہیں۔

Our Virology and Genetics Departments conducted a joint study at the end of March to assess presence of variants of SARS-COV-2 Virus in Pakistan.

60 out of 62 samples turned out to be UK variant. Research paper has been submitted for publication. pic.twitter.com/JakuiRe0jj