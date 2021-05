بھارت میں کورونا بحران ، ثانیہ مرزا بھی میدان میں آگئیں ، بڑی اپیل کردی 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے سوشل میڈیا پرکورونا بحران سے نکلنے کے لیے بھارت کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔

ثانیہ مرزا نے اپنے تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ’کم لیٹس ہیلپ انڈیا بریتھ ‘ یعنی بھارت کو سانس لینے میں مدد دیں کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ثانیہ نے اس مہم سے متعلق ایک بروشر شئیرکرتے ہوئے لکھا کہ آپ سب لوگو ں سے بھارت کوکورونا بحران سے نکلنے میں مدد کرنے کے لیے اپنے مشن میں شامل ہونے کے لیے کہہ رہی ہوں۔

انہوں نے لکھا کہ آپ اور میں ا یک ساتھ مل کر ہی عطیہ کرکے کورونا وائرس کا شکار ہونے والے مریضوں کو مفت آکسیجن فراہم کرنے کے لئے عطیات جمع کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔اس مہم سے متعلق شیئر کیے گئے بروشر پر لکھا ہوادیکھا جاسکتا ہے کہ اگر آپ فکر مند ہیں کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے کس طرح کورونا بحران سے نکلنے کے لیے بھارت کی مدد کرسکتے ہیں تو یہاں آپ کواس بارے میں بتایا جا رہا ہے۔

بروشر پر عطیات دینے کا طریقہ لکھا ہوا دیکھا جاسکتا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی عطیہ دینا چاہتے ہیں ، ہیمکونٹ فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں جوکہ پورے ملک میں ہسپتالوں کو مفت آکسیجن فراہم کررہی ہے۔اس کے علاوہ عطیات دینے کے لیے ہیمکونٹ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کا لنک بھی ثانیہ مرزا نے انسٹاگرام اکاؤ نٹ پرشئیر کیا ہے۔

Sania Mirza has embarked on a fund-raising campaign to help those in need of medical oxygen. Those interested may send donations to Virtual A\c No. 6999413500387761, Hemkunt Foundation-Ketto. ????????????#Fistosports #sports #india #Saniamirza #COVID19 #tennis #COVIDEmergencyIndia pic.twitter.com/H1CRobVBRP