پاکستانی فاسٹ باؤلر نے انگلش کاؤنٹی کلب کی جانب سے اہم اعزاز اپنے نام کر لیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی فاسٹ باؤلر حسن علی نے انگلش کاؤنٹی کرکٹ کلب لنکا شائر کی نمائندگی کرتے ہوئے پلیئر آف دی منتھ کااعزا ز اپنے نام کر لیا ہے۔

نجی ٹی وی "جیو نیو ز "کے مطابق حسن علی نے لنکا شائر کی جانب سے کھیلتے ہوئے گذشتہ ماہ 2بار اننگز میں 5، 5 کھلاڑیوں کو آئوٹ کیا۔حسن علی نے ہیمشائر کے خلاف پہلی اننگز میں 5 اور دوسری اننگز میں1 وکٹ حاصل کی تھی جبکہ اس سے قبل گلوسٹر شائر کے خلاف میچ میں بھی حسن علی نے ایک اننگز میں 6 اور ایک اننگر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔

لنکا شائر کی جانب سے حسن علی کی کارکردگی کا اعتراف کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔انگلش کاؤنٹی کے سوشل میڈیا پیج پر جاری پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ اپریل کے لیے آپ کے ہلٹن پلیئر حسن علی ہیں۔

???? Your @Hilton Player of the Month for April, is... @RealHa55an! ????

Hassan sat down to talk life at Lancs, as a guest on our new monthly Red Rose Review show, in the #LancsTV studio ???? ⤵️

???? #RedRoseTogether