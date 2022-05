عید کے موقع پر بھی تحریک انصاف کا لندن میں احتجاج، ویڈیو سامنے آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم عمران خان نے جلد ہی لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ چاند رات کو بھی کارکنان سے حکومت کے خلاف احتجاج کیلئے سڑکوں پر آنے کی کال دی تھی تاہم اب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائر ل ہو رہی ہے جس میں عید کے موقع پر بیرون ملک پاکستانی سڑکوں پر نکلتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی مرتضیٰ علی شاہ نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کی ہے جس میں لندن میں مقیم پاکستانی عید کے موقع پر سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اپنی گاڑیوں میں گانے بجا کر رقص کا مظاہر کر رہے ہیں اور عمران خان سے اظہار یکجہتی کررہے ہیں ۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو نوجوان لڑکیاں گاڑی کی چھت پر کھڑی ہیں اور ساتھ ہی بھارتی فلم ” غنڈے“ کا المعروف گانا ” تو نے ماری اینٹری یار دل بجی گھنٹیاں ،ٹن ٹن ٹن بجاتے ہوئے رقص کا مظاہرہ کر رہی ہیں جبکہ گاڑی کے اردگر جمع نوجوان لڑکے بھی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کمر ہلا رہے ہیں۔

Protest in Southall, West London, against the imaginary US-instigated regime change conspiracy against the PTI govt pic.twitter.com/KylTqQyi6P