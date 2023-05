شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس ،بلاول بھٹو زرداری کی بھارتی شہر گوا کے ہوٹل میں پہنچنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل 

گوا(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت بھارتی ساحلی شہر گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک ہیں تاہم ان کے ہوٹل میں پہنچنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کو سخت سیکیورٹی میں گوا کے ہوٹل میں پہنچایا گیا جبکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ انہیں سخت سیکیورٹی میں ہوٹل لایا گیا جبکہ اس موقع پر پاکستانی اور بھارتی صحافیوں کی بڑی تعداد ان یاد گار لمحات کو عکسبند کرنے کیلئے ہوٹل کے باہر موجود تھی ۔

In Goa .@BBhuttoZardari has been centre of attention for the Indian press, you can see below the Indian & Pakistani media gathering to show him arrive at the .@Tajexoticagoa Today he gave an intvw to .@suhasinih & BBC & met with FMs of Uzbekistan & Russia pic.twitter.com/CuzB4j9mfT