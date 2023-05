انوشکا شرما 2023 کانز فلم فیسٹیول میں ڈیبیو کیلئے تیار

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما اور ہالی ووڈ کی کیٹ ونسلیٹ رواں برس کانز فلم فیسٹیول میں شوبز خواتین کی نمائندگی کرتی نظر آئیں گی۔

تفصیلات کے مطابق بھارت میں فرانس کے سفیر ایمانوئیل لینین نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے ویرات کوہلی اور انوشکا شرما کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی ہے۔فرانسیسی سفیر نے پوسٹ کے ساتھ لکھا کہ "ویرات اور انوشکا کے ساتھ ایک اچھی میٹنگ ہوئی، میں ویرات اور ٹیم انڈیا کو تمام ٹورنامنٹس کیلئے نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں اور میں نے انوشکا سے کانز فلم فیسٹیول کے سفر پر تبادلہ خیالات کیا ہے۔

A pleasure meeting @imVkohli and @AnushkaSharma!

I wished Virat & #TeamIndia all the best for the upcoming tournaments, and discussed Anushka's trip to #CannesFilmFestival.???? ????️ pic.twitter.com/ex5zfzo1oZ